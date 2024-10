Les forces de l'ordre thaïlandaises arrêtent le chauffeur d'un bus et entreprennent d'identifier les personnes décédées dans l'incendie mortel du bus scolaire, qui a coûté la vie à 23 personnes.

Un bus transportant six enseignants et 39 étudiants d'écoles primaires et secondaires se dirigeait vers les provinces d'Ayutthaya et de Nonthaburi, situées à environ 300 km (186 miles) au nord de Bangkok, pour une sortie scolaire le mardi. Ce voyage provenait de la province d'Uthai Thani.

Un incendie s'est déclaré sur le bus alors qu'il traversait l'autoroute du nord près de la capitale et s'est propagé à une vitesse alarmante, laissant plusieurs passagers sans possibilité de s'échapper.

Trairong Phiwpan, responsable de la police scientifique, a annoncé que 23 corps avaient été récupérés sur le bus. Le processus de récupération et la détermination du nombre total de victimes ont été retardés Initially due to the bus, powered by natural gas, being excessively hot from the fire for several hours, making it impossible to enter.

Les familles, originaires d'Uthai Thani, se sont rendues au département de police scientifique de l'hôpital général de police à Bangkok en van le mercredi pour fournir des échantillons d'ADN à des fins d'identification. Kornchai Klaiklung, adjoint du chef de la police royale thaïlandaise, a informé les reporters que l'équipe de police scientifique travaillait diligently pour identifier les victimes.

Le conducteur, identifié par la police comme étant Saman Chanput, s'est rendu plusieurs heures après l'incendie le mardi soir. Des chefs d'accusation ont été portés contre lui pour conduite dangereuse ayant entraîné des décès et des blessures, pour ne pas s'être arrêté et avoir aidé, et pour ne pas avoir signalé l'événement.

Le conducteur a déclaré aux enquêteurs qu'il conduisait normalement jusqu'à ce que le bus perde l'équilibre sur son pneu avant droit, entre en collision avec un autre véhicule et frotte contre une barrière en béton de l'autoroute, produisant des étincelles qui ont allumé l'incendie. Il a rapporté avoir tenté de récupérer un extincteur de feu sur un autre bus en route pour le même voyage, mais n'a pas réussi à éteindre l'incendie et s'est enfui par peur.

La police enquête pour savoir si la compagnie de bus a respecté toutes les réglementations de sécurité.

Dans une interview avec Thai PBS, le propriétaire de la compagnie de bus, Songwit Chinnaboot, a affirmé que le bus avait subi des inspections de sécuritéevery six months, comme requis, et que les cylindres de gaz avaient passé les normes de sécurité requises. Il a également annoncé qu'il fournirait une aide financière aux familles des victimes dans la mesure du possible.

Trois étudiants sont actuellement hospitalisés, dont deux dans un état critique. Une fille de 7 ans a subi des brûlures au visage, et les médecins font de leur mieux pour préserver sa vue.

Paetongtarn Shinawatra, la Première ministre, a exprimé ses condoléances via un post sur les réseaux sociaux, garantissant une couverture gouvernementale des frais médicaux et une aide aux familles des victimes. Elle a ensuite rendu visite aux blessés à l'hôpital.

Interrogée sur l'accident à la maison du gouvernement, Paetongtarn a affiché des émotions fortes et a fondu en larmes. Elle a

