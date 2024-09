- Les forces de l'ordre sont actuellement à la recherche d'un demandeur d'asile de 29 ans pour sa participation à une agression au couteau.

Il est rapporté qu'un demandeur d'asile géorgien de 29 ans est suspecté d'avoir commis une agression à l'arme blanche sur un homme de 32 ans à la gare de Karlsruhe. Cet individu serait en fuite et les autorités ont déclaré cinq jours plus tard qu'elles n'avaient pas réussi à le localiser à son domicile. Le tribunal local de Karlsruhe a émis un mandat d'arrêt contre cet homme, suspecté d'avoir causé des lésions corporelles graves. Il est incertain s'il se trouve toujours dans la région, selon un porte-parole.

Les rapports indiquent qu'il a attaqué le 32 ans avec un couteau un vendredi, lui infligeant de graves blessures. Heureusement, la victime a été sortie de l'hôpital, selon les dernières informations.

Selon l'enquête en cours, l'agression semble être liée à un différend personnel entre le présumé coupable et la victime, avec des insultes échangées avant l'incident du vendredi soir. Le porte-parole a confirmé qu'il n'y avait pas de danger pour la population.

Auparavant, des rumeurs ont circulé selon lesquelles le suspect aurait poursuivi le 32 ans sur le quai, crié après lui, puis l'aurait jeté à terre et lui aurait infligé des blessures par couteau et coupures sur le haut du corps et la jambe. Avant l'arrivée de la police fédérale, le suspect a réussi à s'enfuir de la gare.

