Les forces de l'ordre s'occupent d'un "incident de tir" dans un complexe résidentiel situé à Denver, Colorado.

Les autorités gèrent une SITUATION DE TIR EN COURS, ont rapporté les officiels. "Le quartier n'est pas sûr."

Des coups de feu ont encore été entendus dès 7 heures du matin, heure locale, ont ajouté les autorités.

Les résidents des environs sont priés de rester chez eux et de se mettre à l'abri, et certains évacuations ont été mises en place, ont annoncé les autorités via X.

La situation évolue et sera mise à jour.

Les autorités demandent des mises à jour aux résidents touchés dans le complexe Arista Flats. Malgré la situation en cours, il est crucial de rester à l'intérieur pour notre sécurité.

