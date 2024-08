Les forces de l'ordre se livrent à des tirs contre des individus soupçonnés de brandir des couteaux.

À Recklinghausen, un suspect présumément armé d'un couteau a été abattu par la police lors d'une intervention. Selon la police de Dortmund, un homme de 33 ans avait causé un désordre dans une résidence communautaire, ce qui avait alerté les voisins qui avaient contacté les autorités. À leur arrivée, les officiers ont remarqué l'homme armé d'un couteau, ce qui a entraîné le tir d'un des officiers, causant des blessures mortelles.

Pour l'instant, les informations concernant les officiers spécifiques impliqués et le nombre de coups de feu tirés n'ont pas été divulguées par le département de police de Dortmund. Ils ont confié l'enquête à leur unité des homicides pour maintenir la neutralité.

Juste deux jours avant cet événement, un homme présumé armé de couteaux a été abattu par la police à Moers, dans le Bas-Rhin. Selon le parquet de Cleves, l'homme allemand de 26 ans semblait être dans un état mental instable. Ses actions, comme charger les officiers avec deux couteaux, ont nécessité l'utilisation de la force létale. Avant cet incident, il y avait eu de multiples appels d'urgence signalant des troubles et un comportement agressif de l'homme envers les passants.

La tragédie de Recklinghausen s'est déroulée cinq jours après l'attaque présumée islamiste à Solingen, qui a entraîné trois morts et huit blessés. Le vendredi soir, un attaquant armé d'un couteau lors d'un festival de la ville de Solingen a tué trois personnes et en a blessé huit autres. Suite à l'attaque, un homme syrien de 26 ans a été arrêté en tant que principal suspect, actuellement en détention policière.

Les voisins inquiets de Dortmund ont contacté les autorités en raison des troubles de l'homme, ce qui a entraîné l'intervention de la police. Despite les négociations, l'homme a continué à représenter une menace avec son couteau, ce qui a entraîné l'utilisation de la force létale par la police.

Récemment, des incidents impliquant des couteaux et la police ont eu lieu à la fois à Moers et à Solingen, ce dernier ayant entraîné plusieurs morts et blessures.

Lire aussi: