- Les forces de l'ordre se battent et sont agressées.

À Berlin-Kreuzberg, deux agents de la force de l'ordre civile ont sauté dans une situation de bagarre importante. Après l'intervention, ces officiers sont devenus eux-mêmes la cible d'agressions. L'incident s'est produit un samedi soir lorsque les autorités sont intervenues alors que plus de dix individus étaient impliqués dans une altercation physique au parc Mendelssohn-Bartholdy, selon le communiqué officiel. Après avoir maintenu un certain calme, les officiers ont tenté d'arrêter un homme, mais il a riposté, entraînant l'utilisation de spray au poivre par les forces de l'ordre. Plusieurs passants ont alors ressenti des inconforts oculaires temporaires. Plusieurs autres hommes ont ensuite attaqué les officiers, avant que des renforts ne soient appelés pour désamorcer la situation. Le jeune homme de 23 ans, ivre, a été examiné pour une conduite en état d'ébriété et emmené par les autorités.

L'altercation physique au parc Mendelssohn-Bartholdy le samedi soir a été classée comme scène de crime en raison de l'implication de plus de dix individus. Malgré la réussite à désamorcer la situation, les deux agents de la force de l'ordre civile sont devenus des victimes d'agressions supplémentaires, suggérant un problème sous-jacent de criminalité et de forces de l'ordre dans la région.

