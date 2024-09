Les forces de l'ordre saisissent le permis de conduire de Jens Lehmann.

L'Oktoberfest fait ressortir le côté fou de nombreuses célébrités, même des vétérans comme l'ancien gardien de but de l'équipe nationale allemande, Jens Lehmann. Cependant, son esprit festif a pris un tournant pour le pire lorsqu'il a été arrêté par la police et que son permis de conduire lui a été retiré.

Selon le journal 'Bild', Jens Lehmann, maintenant âgé de 54 ans, a passé une soirée tardive à la fête de la bière d'Oktoberfest à Munich dans le Schützenfestzelt. La soirée a tourné lorsque des policiers en patrouille ont repéré Lehmann avec un comportement suspect au volant dans le quartier de Sendling aux alentours de 1h30 du matin le 24 septembre.

La porte-parole du parquet, Anne Leiding, a confirmé l'incident. "Lehmann a été arrêté par la police en raison de comportements suspects au volant qui ont suscité des préoccupations dans la zone urbaine de Munich le 23 septembre aux alentours de 1h30 du matin", a-t-elle déclaré au journal 'Bild'.

Les officiers ont remarqué des signes d'ivresse tels qu'une forte odeur d'alcool et une démarche instable, ils ont donc demandé un test de alcoolémie. Malheureusement, les résultats étaient insuffisants, nécessitant ainsi un test sanguin et la confiscation de son permis de conduire. Les résultats du test sanguin n'ont pas encore été communiqués, mais les investigations sur les allégations de conduite en état d'ivresse continuent. Lehmann a refusé de commenter l'incident, selon le journal.

Le passé de Lehmann n'a pas été sans problèmes juridiques non plus. En décembre 2023, Lehmann a été condamné par le tribunal local de Starnberg pour dommages à la propriété, injure et tentative d'escroquerie. Ses peines incluaient une amende de 420 000 euros, payable en versements quotidiens de 2 000 euros sur une période de 210 jours, en raison de son insolence, notamment en sciant une poutre dans le garage de son voisin avec une scie à chaîne. Lehmann a choisi de faire appel, et l'affaire est maintenant devant le tribunal régional de Munich, avec le procès prévu pour vendredi.

