- Les forces de l'ordre s'adressent au propriétaire du chien, tirant une arme à feu.

Dans un parking situé à Groß-Gerau, un individu de 65 ans a menacé des agents de l'ordre avec une arme à feu aux alentours de 18 heures. Il a ensuite tenté de prendre la fuite en montant dans un véhicule. En réponse, les officiers ont fait feu sur les pneus du véhicule pour maîtriser la situation. Plusieurs coups de feu ont été tirés, selon un communiqué conjoint du parquet et de la police. Finalement, l'homme a été arrêté. Lui et deux officiers ont été blessés leggerement lors de l'incident. Après son arrestation, l'arme à feu a été saisie. L'équipe d'enquête criminelle est actuellement en train d'examiner l'affaire pour obtenir plus d'informations sur les détails de l'incident.

L'individu de 65 ans a également essayé de s'enfuir dans un autre véhicule, qui a également été pris pour cible par les officiers. Plus tard, lors de l'enquête, d'autres véhicules présents sur le parking ont été examinés à la recherche de preuves potentielles.

