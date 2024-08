Conflits en cours dans la région du Moyen-Orient - Les forces de l'ordre s'adressent à un rassemblement en faveur de la Palestine à Neukölln

L'après-midi du samedi, un rassemblement pro-Palestine dans le centre de Berlin s'est déroulé globalement sans heurts, mais il y a eu une intervention policière plus tard dans le quartier de Neukölln. Initialement, la manifestation à la Rotes Rathaus avec environ 400 participants était relativement calme, selon un représentant de la police. Cependant, les manifestants ont été arrêtés deux fois en raison de slogans anti-israéliens interdits. Environ 30 jeunes ont été rapportés avoir crié des propos haineux sous une banderole. Une personne a été arrêtée.

Plus tard dans la soirée, la police de Neukölln autour de la Sonnenallee est intervenue pour empêcher la poursuite de la manifestation des protesters qui s'y étaient réunis après la fin de la manifestation. Des feux d'artifice ont éclairé le ciel à plusieurs reprises, ce qui a poussé la police à reculer la foule et à procéder à quelques arrestations pour non-respect des règles. La situation s'est calmée vers 22h00.

Le vendredi soir précédent, un événement similaire organisé par des groupes palestiniens à Kreuzberg avec environ 400 participants a eu lieu. Malheureusement, quatre officiers de police ont été blessés, selon les rapports de police. Les manifestants ont lancé des pierres et des bouteilles sur les officiers. Les autorités ont brièvement arrêté 17 personnes pour identifier et ont déposé 21 chefs d'accusation contre elles.

La manifestation réclamait un cessez-le-feu au Moyen-Orient. Des orateurs et des musiciens ont également monté sur scène. Selon les données de la police, certains orateurs et un musicien ont suscité la haine. Des feux d'artifice ont été allumés par intermittence tout au long de l'événement.

Il est rapporté que les autorités de Neukölln ont annoncé qu'elles imposeraient des mesures plus strictes lors des prochaines manifestations pro-Palestine en raison des slogans et du comportement incendiaires observés lors des événements précédents. Il est également rapporté que le conseil municipal de Berlin a appelé à un dialogue accru et à la compréhension, en insistant sur l'importance des manifestations pacifiques et du respect de toutes les parties concernées.

