Les forces de l'ordre renforcent la surveillance des sites religieux américains en réponse à l'attaque d'Israël et au début des fêtes juives.

Les autorités ont informé CNN que la présence policière renforcée dans des lieux clés est due à un excès de prudence en tant que mesure préventive, et n'est pas basée sur des menaces particulières. Malgré l'absence de menaces crédibles authentifiées, les responsables de l'application de la loi ont mis en avant la possibilité de violences de la part d'individus isolés comme l'une de leurs principales préoccupations dans cet environnement marqué par une dangerosité accrue.

La surveillance renforcée commence alors que Rosh Hashanah – le premier des jours fériés et considéré comme le Nouvel An juif – est prévu pour commencer au coucher du soleil le mercredi et se terminer à la tombée de la nuit le vendredi. Avec les célébrations prochaines de Yom Kippur, jour le plus sacré du calendrier juif, prévues du coucher du soleil du vendredi au coucher du soleil du samedi, la vigilance accrue se poursuivra sur les deux semaines suivantes.

Le NYPD a adopté une posture de patrouille renforcée dès lundi, selon une source policière qui a communiqué avec CNN, et cette présence accrue est attendue pour se poursuivre pendant les deux prochaines semaines.

Pour les missions de détection d'explosifs, le NYPD collaborera avec la police d'État aux ponts et tunnels, et des unités d'hélicoptères seront utilisées pour l'évaluation de la radioactivité, a ajouté la source.

Récemment, des responsables de la police de Los Angeles ont assisté à un atelier de sécurité avec des dirigeants de la communauté juive en Californie du Sud pour discuter de la patrouille renforcée pendant les fêtes religieuses. La LAPD a traditionnellement renforcé sa présence à la fois dans les lieux de culte juifs et musulmans en raison de l'instabilité au Moyen-Orient.

Lors de la réunion de la semaine dernière, la LAPD a présenté ses plans pour augmenter le nombre d'officiers, les véhicules de commandement et les unités à cheval pour rassurer les membres de la communauté juive, nombreux à s'inquiéter de leur sécurité après une attaque antisémite dans la ville l'année dernière qui a laissé deux hommes blessés à l'extérieur d'une synagogue juive. L'auteur a été condamné cette semaine à 35 ans de prison pour des chefs d'accusation fédéraux.

La police de Chicago a annoncé son intention de se concentrer sur les "lieux de culte" et de maintenir la vigilance sur toutes les activités. "Bien qu'il n'y ait pas d'indications d'action pour le moment, nous allons renforcer notre présence policière pour assurer la sécurité et la sécurité des communautés religieuses", a déclaré le département.

En réponse à l'attaque de mardi en Israël, un porte-parole du Miami Beach Police Department a affirmé qu'ils avaient "renforcé notre présence uniformisée dans toute la ville pour garantir la sécurité publique".

Le Philadelphia Police Department a informé CNN qu'ils surveillaient de près la situation en Israël et évaluaient les éventuelles conséquences pour leur communauté locale. Par mesure de précaution, ils ont augmenté les patrouilles autour des lieux de culte juifs et islamiques et des centres communautaires pour assurer la sécurité de tous les membres de la communauté.

Au-delà des départements de police, des organisations nationales de sécurité juive ont enquêté sur d'éventuelles menaces contre les lieux de culte aux États-Unis.

"Jusqu'à présent, nous avons recommandé aux institutions juives de rester opérationnelles pendant les jours fériés", a déclaré Oren Segal, vice-président du Center on Extremism de la Ligue anti-diffamation, et a recommandé que les lieux de culte

