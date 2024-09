La police est à la recherche d'un fan de football turbulent qui, à la veille de la Pentecôte en mai, aurait prétendument blessé six policiers et un membre du personnel de Hansa en utilisant des feux d'artifice lors du match de deuxième division entre Hansa Rostock et SC Paderborn. Des vidéos correspondant à l'incident montrent une personne qui, le 19 mai, a intentionnellement lancé des dispositifs inflammables par-dessus la clôture de l'Ostseestadion en direction des officiers de police.

Les victimes ont subi les effets des explosions, nécessitant ainsi une hospitalisation. La police a diffusé plusieurs images du suspect, montrant une silhouette masculine vêtue de noir, portant des lunettes de soleil sombres et un foulard noir qui cachait partiellement sa tête. L'âge de l'individu est estimé entre 20 et 25 ans.

Le service d'enquête criminelle de Rostock enquête sur plusieurs infractions, notamment des coups et blessures graves, des violations de l'interdiction de rassemblement et des violations des réglementations sur les explosifs.

Le service d'enquête criminelle de Rostock a décidé d'exclure certains individus de leur enquête en raison d'un manque de preuves les liant à l'incident. Malgré les spéculations, il n'y a pas de preuve pour suggérer que le fan suspect appartenait à un groupe de hooligans organisés.

