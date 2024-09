Les forces de l'ordre recherchaient activement le suspect de la fusillade en Géorgie, suite à un coup de fil inquiétant de sa mère plus tôt dans la journée.

Avant la récente fusillade à l'école secondaire Apalachee, Colt Gray, âgé de 14 ans, a envoyé un message glaçant et énigmatique à sa mère, Marcee Gray, qui l'a incitée à alerter l'école au sujet de problèmes potentiels.

Le message disait : "Je suis désolé, maman."

Elle a ensuite appelé l'école et a demandé aux administrateurs de vérifier son fils. Par la suite, les autorités ont commencé à chercher Colt Gray, comme l'a détaillé le shérif du comté de Barrow, Jud Smith, sur CNN affilié WXIA.

Smith a élaboré : "Elle a parlé à quelqu'un à l'école, et nous recherchions activement Colt. Je ne suis pas au courant qu'elle ait déclaré qu'il allait commettre cet acte ou qu'il l'avait planifié, mais il y avait des échanges de messages."

Un officier de ressources a été envoyé pour trouver le garçon, mais un autre étudiant portant un nom presque identique à celui de Colt assistait au même cours, et tous deux n'étaient pas dans la salle de classe à ce moment-là, selon le shérif.

Smith a expliqué : "Il est allé aux toilettes avec un étudiant qui a un nom très similaire au sien - c'est celui qu'ils pensaient être recherché."

Smith a par la suite déclaré que les officiers pensaient avoir trouvé Colt Gray à temps, mais qu'en réalité, ils parlaient à l'autre étudiant. "Alors que nous essayions de comprendre ce qui se passait, la fusillade a commencé", a informé Smith à WXIA.

Les autorités ont accusé Colt d'avoir utilisé un fusil d'assaut de type AR-15 dans l'école secondaire, entraînant la mort de deux enseignants et de deux étudiants. Neuf autres personnes, composée de huit étudiants et d'un enseignant, qui ont été blessées, sont attendues pour se remettre, ont mentionné les autorités.

De nouveaux enregistrements de communications d'urgence et de dispatch obtenus du bureau du shérif du comté de Barrow offrent des aperçus du chaos et de la panique qui ont suivi le signalement d'un tireur actif à l'école et les inquiétudes des parents qui recevaient des messages textes alarmants de leurs enfants.

La fusillade du 4 septembre a marqué la 45e fusillade dans une école en 2024 et la plus meurtrière aux États-Unis depuis celle de The Covenant School à Nashville en mars 2023.

Colt Gray, accusé d'être le responsable de la tragédie à l'école secondaire Winder, est maintenant inculpé de quatre chefs d'accusation de meurtre au deuxième degré et sera poursuivi en tant qu'adulte. Son avocat, Alfonso Kraft Jr., a refusé de commenter lorsque contacté par téléphone.

Le père de Colt, Colin Gray, a été inculpé de deux chefs d'accusation de meurtre au deuxième degré, de quatre chefs d'accusation de négligence criminelle et de huit chefs d'accusation de cruauté envers les enfants suite à des allégations de lui avoir permis de posséder une arme, selon le Bureau d'investigation de Géorgie. CNN a tenté de joindre l'équipe juridique de Colin Gray.

'Nous avons un tireur actif à l'école secondaire Apalachee'

Un appel de 10 minutes a été passé du téléphone de Marcee Gray à l'école à 9h50 HE le jour de la fusillade, comme le rapportait le Washington Post.

Colt Gray avait quitté son cours d'algèbre 1 aux environs de 9h45 HE, selon Lyela Sayarath, qui était assise à côté de lui en classe et avait précédemment parlé à CNN.

Elle a déclaré qu'un administrateur qui cherchait Columbia l'avait confondu avec un autre étudiant.

Le premier signalement de la fusillade est venu d'un "dispositif RapidSOS" à 10h22 HE, comme l'indiquent les rapports de dispatch assisté par ordinateur du comté de Barrow publiés vendredi.

"Tireur actif !" peut-on entendre un officier crier sur une bande audio tout en communiquant avec un dispatcher, qui répète l'avertissement. Un autre officier peut être entendu répondre calmement : "Correct. Nous avons un tireur actif à l'école secondaire Apalachee."

Deux minutes plus tard, les officiers avaient déterminé que le nom du suspect était "Colt" et qu'un étudiant était décédé, selon les rapports.

À 10h30, le suspect était "en état d'arrestation, indemne", selon les rapports. Quinze minutes plus tard, les rapports faisaient état d'une mort dans un couloir et de trois autres dans un autre couloir.

Un officier, légèrement essoufflé, a demandé au dispatcher d'appeler les services médicaux d'urgence. Elle a confirmé que les services médicaux d'urgence se rendaient à l'école secondaire.

'Je suis juste préoccupée que ce soit lui'

Lorsque la tante de Colt a appris le message qu'il avait envoyé, elle a passé un appel larmoyant au 911 peu après 11h45 HE ce jour-là. Elle a exprimé son inquiétude que son neveu soit impliqué dans la fusillade à l'école secondaire Apalachee, selon un enregistrement publié vendredi.

Elle a dit : "Ma mère m'a informée que Colt a envoyé un message à sa mère, ma sœur, et à son père pour dire qu'il était désolé, et qu'ils ont contacté le conseiller pour le récupérer immédiatement." Elle a ajouté : "Et puis elle a dit qu'elle avait vu qu'il y avait une fusillade, et je suis juste préoccupée que ce soit lui."

La femme a ensuite partagé ses numéros de téléphone et celui de sa sœur avec l'opérateur du 911, en exprimant son souhait qu'ils contactent d'abord sa mère, "parce que j'ai essayé de joindre quelqu'un".

"Je suis juste si inquiète de ce qui va se passer", a-t-elle informé l'opérateur.

Entre-temps, un conseiller scolaire avait informé Marcee Gray que son fils avait mentionné des fusillades à l'école, ce qui l'a incitée, ainsi que le grand-père de son petit-fils, à voyager 200 miles de Fitzgerald à Winder, en Géorgie.

Un homme a contacté un dispatcher dans un autre enregistrement, en partageant que sa fille, une psychologue scolaire, travaillait avec un étudiant dans une remorque située "près de l'endroit où les coups de feu ont été tirés". Il a expliqué que sa fille avait tenté de se cacher et de protéger l'étudiant derrière un bureau.

"J'aimerais qu'ils comprennent qu'elle est dans une remorque et qu'elle ne peut pas verrouiller les portes. Si

CNN a collaboré avec Isabel Rosales, Andy Rose, Lauren Mascarenhas, Celina Tebor, Eric Levenson, Dakin Andone, Meridith Edwards, Sara Smart, Nouran Salahieh, Steve Almasy, Scott Glover, Holly Yan, Jaide Timm-Garcia, Keith Allen, Rebekah Riess, Devon Sayers, Kelly McCleary, Emma Tucker, Alaa Elassar et Taylor Galgano pour réaliser ce reportage.

Après avoir exprimé ses préoccupations à l'école, Marcee Gray a rejoint le grand-père de son fils pour se rendre d'urgence à Apalachee High School depuis Fitzgerald, souhaitant s'assurer de la sécurité de Colt.

Malgré le chaos, les autorités ont réussi à localiser et à appréhender Colt Gray, le présumé coupable, sans blesser personne.

