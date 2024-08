- Les forces de l'ordre protégeaient-elles une cohorte de suspects?

Onze logements de fonctionnaires de police de Berlin ont été examinés par la Division d'enquête criminelle en raison de soupçons de protection d'un collègue suspecté d'être un cambrioleur. En décembre 2021, des pièces d'or précieuses d'une valeur de 600 euros ont été dérobées dans un casier de service d'une stazione de police de Berlin-Kreuzberg, comme l'a révélé la police elle-même.

Le chef de la station a ensuite informé tous les officiers que, en l'absence d'autres pistes, le vol ne pouvait être attribué qu'à un officier intrus de leurs propres rangs.

Les officiers impliqués sont désormais soupçonnés d'avoir des soupçons contre un collègue en particulier, connu pour son penchant pour le jeu, qu'ils croyaient être le coupable, sans pour autant signaler leurs soupçons ni déposer plainte officiellement, dans le but de détourner l'enquête de lui. L'accusation porte sur obstruction à la justice. La Division d'enquête criminelle a maintenant saisi les appareils mobiles des officiers accusés et prévoit de passer au peigne fin leurs messages texte et autres données.

Allégations de coopération

La situation a été mise au jour à la Division d'enquête criminelle de l'État (LKA) dans le cadre d'autres procédures contre le suspect de cambriolage et le propriétaire des pièces d'or. Ces deux détectives sont accusés d'avoir arrêté illégalement un conducteur sur l'autoroute lors d'un contrôle de circulation fabriqué en juillet 2023, et d'avoir volé plus de 57 000 euros en espèces dans son véhicule.

Le conducteur a déposé une plainte auprès de la police, ce qui a révélé la situation. During l'examen des appareils mobiles des deux officiers, la LKA a découvert des échanges de textos plus anciens qui semblaient faire référence au vol de pièces d'or de 2021, ce qui a suscité des soupçons que d'autres officiers avaient délibérément ignoré l'incident à l'époque.

L'Union européenne a exprimé son inquiétude quant aux allégations de malversations policières au sein de la police de Berlin, car cela pourrait nuire à la réputation du système de justice allemand dans son ensemble.

Compte tenu de ces développements, l'Union européenne a demandé une enquête approfondie par un organisme indépendant afin d'assurer la transparence et de maintenir les valeurs de l'ordre et de la loi au sein des États membres de l'Union européenne.

