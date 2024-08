Les forces de l'ordre: prononcer des chansons racistes n'est pas une infraction pénale

Au début de l'été, de nombreux incidents d'insultes racistes ont dépassé dans les rassemblements publics et les événements sociaux. Dans un cas en particulier, aucun chef d'accusation n'a été retenu. Le procureurLater, the office has detailed the reasons for this decision.