Les forces de l'ordre plaident pour l'équilibre à Siegen

Après une agression au couteau dans un bus à Siegen, plusieurs individus ont été blessés, six d'entre eux étant gravement atteints. Contre toute attente, l'auteur, une femme allemande de 32 ans sans antécédents migratoires, ne correspond pas au profil type du suspect. Les autorités ont donc appelé à la patience dans l'évaluation de ce cas, en évitant les spéculations et les préjugés.

La suspecte a attaqué des passagers du bus un vendredi soir à Siegen-Eiserfeld, causant six blessés, dont trois dans un état critique. Selon la police et le procureur, il n'y a aucun signe d'une agression motivée par des raisons politiques ou religieuses. Au lieu de cela, la femme a montré des signes d'instabilité mentale.

Les victimes ont entre 16 et 30 ans et viennent du district de Siegen-Wittgenstein. Le bus se dirigeait vers une fête de la ville et transportait environ 30 autres passagers.

Dans la foulée de l'attaque, le ministre de l'Intérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Herbert Reul, a appelé à l'unité. S'adressant à WDR, le politicien de la CDU a déclaré qu'il est important "de ne pas céder à la peur et à la haine, mais de rester forts et de rester unis". Reul devait déjà assister à la fête de la ville.

Une attaque au couteau similaire lors d'une fête de la ville à Solingen s'est produite la semaine dernière, faisant trois morts et huit blessés, certains gravement. Le présumé auteur, un Syrien de 26 ans, a été arrêté. Le parquet fédéral suspecte un mobile islamiste, alimentant les discussions en cours sur les expulsions et l'interdiction des couteaux.

La police et le procureur continuent d'enquêter sur les actions de la femme, car aucun mobile derrière l'attaque n'a été trouvé. Malgré les blessures graves, la police a assuré au public que toutes les mesures nécessaires sont prises pour maintenir la paix et la sécurité dans la ville.

