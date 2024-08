Les forces de l'ordre ont porté plainte contre Gérard Depardieu.

En octobre, un procès pour l'acteur français Gérard Depardieu, sous surveillance pour des allégations de conduite sexuelle inappropriée, est prévu. De plus, le parquet de Paris a requis un autre procès contre Depardieu, qui a constamment nié toutes les accusations.

Récemment, le parquet de Paris a requis un procès contre Depardieu pour des chefs d'agression sexuelle et de viol sur l'actrice Charlotte Arnould. Cette demande de procès a été confirmée par le parquet. Auparavant, un procès contre Depardieu pour des agressions sexuelles présumées sur deux femmes lors du tournage en 2021 était prévu pour octobre.

Les autorités françaises ont lancé une enquête contre Depardieu en décembre 2020, suite à la plainte d'Arnould. L'actrice a accusé le septuagénaire de l'avoir violée deux fois dans sa résidence parisienne en août 2018.

L'avocat d'Arnould qualifie cela de "progrès significatif"

Au cours de l'enquête, des preuves ont été réunies qui ont corroboré la véracité d'Arnould, a déclaré l'avocat d'Arnould, Carine Durrieu-Diebolt, à l'agence de presse AFP. Cette demande de procès est, selon elle, "une étape essentielle" pour Arnould.

L'avocat de Depardieu a d'abord refusé de répondre à la demande d'AFP. Depardieu a été impliqué dans de nombreux cas de violence sexuelle, avec environ 20 femmes l'accusant d'agressions et de harcèlement dans les médias ou dans les tribunaux. Depardieu a maintenu son innocence dans tous les cas.

En octobre, Depardieu sera confronté à son premier procès pour des allégations de conduite sexuelle inappropriée contre deux femmes. L'affaire concerne des allégations d'incidents lors du tournage de "Les volets verts" par Jean Becker en 2021. S'il est reconnu coupable, Depardieu pourrait écoper d'une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans.

Depardieu est connu comme l'un des acteurs les plus respectés de France. Il a collaboré avec les réalisateurs et actrices les plus distingués de la nation et a joué dans plus de 200 films et séries télévisées.

Le parquet de Paris, soutenu par l'avocat d'Arnould, considère la demande de procès contre Depardieu comme une étape cruciale pour l'affaire. La Commission, composée d'autorités judiciaires, supervisera le procès prévu pour Depardieu en octobre, suite aux allégations de conduite sexuelle inappropriée.

