- Les forces de l'ordre ont mis fin à la fête d'anniversaire dans un véhicule à moteur.

Les forces de l'ordre ont mis fin à une fête d'anniversaire bruyante sur une bière-bike maison à Gielow, près de Malchin (district lacustre de Mecklembourg) pendant le week-end. Des voisins avaient déposé des plaintes concernant le tapage tard dans la nuit, comme indiqué dans le rapport de police. Les officiers ont arrêté le véhicule bruyant, conduit par un homme de 57 ans, avec un homme de 53 ans fournissant une puissance supplémentaire, et l'ont mis hors service.

Le Véhicule a été mis en fourrière

Des témoins ont rapporté que des individus occupaient le véhicule, qui comportait une surface plane, des porte-bières et deux bancs dédiés à la bière, ayant quitté une fête d'anniversaire. Cependant, les occupants avaient quitté le véhicule avant l'arrivée de la police. Le test d'alcoolémie a révélé un taux de 0,81% pour le conducteur de 57 ans et de 1,56% pour son compagnon. La police a saisi le véhicule et a ouvert une enquête contre les deux hommes.

Les occupants étaient initialement réticents à coopérer avec les officiers de police, mais ils ont finalement obtempéré. Le département de police local enquête maintenant sur les hommes pour ivresse publique et trouble de l'ordre public.

