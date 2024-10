Les forces de l'ordre ont fait exploser un rassemblement promouvant les idéologies de l'extrême droite dans les sports de combat.

Depuis des années, les extrémistes de droite se font remarquer dans la communauté des sports de combat. Ils organisent leurs propres tournois et établissent des liens au sein de la scène. Cette tendance est également observable à Hachenburg, une ville de Rhénanie-Palatinat. Cependant, les autorités interviennent et mettent fin à ces événements. Environ 130 extrémistes de droite étaient présents sur les lieux.

En opération nocturne discrète, la police a dispersé une importante réunion suspectée d'avoir des liens avec l'extrême droite. Dans la zone de la Fassfabrik à Hachenburg, en Rhénanie-Palatinat, environ 130 participants de l'événement ont été documentés par les officiers, selon un porte-parole de la police. La police pense que le petit groupe III. Weg était responsable de l'organisation de l'événement. Des informations précédentes avaient indiqué un événement de sports de combat, avec des participants provenant de différentes parties de l'Allemagne et des Pays-Bas, et attirant des individus de "tous âges". Plus de 200 officiers étaient impliqués dans l'opération.

Le porte-parole a décrit l'événement comme "essentiellement un événement sportif dans un espace clos", n'exigeant pas d'inscription. Les autorités enquêtent actuellement sur d'éventuels liens d'extrême droite avec l'événement.

Aucun arrêté n'a été effectué. Il n'y a pas eu de résistance lors de la collecte de détails personnels, a déclaré le porte-parole. La police examine actuellement si des infractions, telles que l'utilisation de symboles inconstitutionnels, ont eu lieu. La zone a été bloquée par les autorités et éclairée avec des projecteurs.

Le porte-parole a ajouté qu'il y avait une "plateforme pour des démonstrations de sports de combat" à l'événement. Il est believed que l'"idéologie commune était mise en avant" là-bas, a-t-il déclaré. Les sports de combat pouvaient être "plus intenses que d'habitude".

Dans son dernier rapport sur le III. Weg, l'Office fédéral pour la protection de la Constitution indique que le micro-parti a été fondé en 2013 et compte maintenant environ 800 membres ou partisans. Ses déclarations sont "nazi, antisémites et racistes". Le rejet de la démocratie et de l'État de droit est clairement exprimé dans sa propagande, en particulier en ce qui concerne les sujets tels que l'asile et l'immigration, qui sont présentés avec un discours agressif. Le III. Weg figure sur la liste de surveillance de l'Office pour la protection de la Constitution de Rhénanie-Palatinat depuis longtemps.

La Fassfabrik est reconnue comme un bastion de l'extrême droite dans le Westerwald par l'Office pour la protection de la Constitution de Rhénanie-Palatinat. Le III. Weg y organise souvent des "entraînements d'autodéfense". Il y a aussi des "réunions nocturnes" liées aux événements de sports de combat, servant de occasions de réseautage pour d'autres acteurs extrémistes de droite.

Compte tenu de la réputation du III. Weg pour faire des déclarations nazies, antisémites et racistes, la police était particulièrement vigilante pendant son opération. Bien qu'aucun arrêté n'ait été effectué lors de l'événement de sports de combat à la Fassfabrik, la police continue d'enquêter sur d'éventuels liens d'extrême droite et toute utilisation de symboles inconstitutionnels.

