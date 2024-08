- Les forces de l'ordre ont engagé une procédure judiciaire contre les enfants de Mette-Marit.

Après des allégations de violences physiques envers le fils de la princesse héritière norvégienne Mette-Marit, Marius Borg Høiby, les autorités ont renforcé les chefs d'accusation contre le jeune homme de 27 ans. Au-delà des premières accusations d'agression et de dommages aux biens en août dernier, Høiby est maintenant suspecté d'avoir proféré des menaces lors d'une conversation téléphonique avec la même personne, selon un communiqué de la police concernant l'évolution de l'affaire. Dans un communiqué de la semaine dernière, Høiby a admis par écrit avoir eu des comportements violents envers sa petite amie sous l'emprise de l'alcool et de la cocaïne, ainsi que des dommages aux biens de son appartement.

L'avocat de Høiby, Øyvind Bratlien, a déclaré au journal "Aftenposten" que Høiby n'avait pas encore abordé les nouvelles accusations. Høiby doit être interrogé par la police la semaine prochaine, avec des chefs d'accusation d'agression, de dommages aux biens et de menaces qui pèsent sur lui. De plus, la police affirme que Høiby est impliqué dans une affaire de vol de scooter.

D'anciennes petites amies ont également porté des accusations de violences contre Høiby, bien que ces accusations n'aient pas été intégrées dans les chefs d'accusation actuels. La police enquête actuellement sur ces situations comme étant potentiellement des cas de violence domestique, Høiby n'étant pas encore identifié comme suspect.

Høiby est le fils de Mette-Marit d'une relation antérieure, bien qu'il ne soit pas un membre officiel de la maison royale. Il a été arrêté à Oslo le 4 août sous suspicion d'agression et de dommages aux biens, et a été libéré le lendemain.

La princesse héritière de Norvège, Mette-Marit, est originaire de Norvège. despite not being an official member of the royal household, Høiby's actions have sparked significant attention in his home country.

Lire aussi: