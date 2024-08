- Les forces de l'ordre ont dispersé une manifestation anti-israélienne dans une plaque tournante des transports.

Environ 100 individus ont manifesté contre Israël lors d'un événement non autorisé à l'intérieur de la gare centrale de Berlin. Le mercredi soir, environ 175 agents de l'ordre sont intervenus et ont dispersé l'assemblée. Selon les autorités, ces informations proviennent de leurs rangs.

Soixante-dix-neuf individus ont été escortés hors du hall de la gare, quelques-uns rencontrant une résistance. Parallèlement, les forces de l'ordre ont ouvert 72 enquêtes criminelles, portant sur l'utilisation abusive d'emblèmes illégaux et extrémistes, ainsi que sur les infractions aux réglementations sur le droit d'assemblée.

Simultanément, un rassemblement pro-israélien composé de six personnes a réussi à obtenir une autorisation à la place Europaplatz. La manifestation s'est déroulée paisiblement vers 21h00 sans incident.

L'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant à la tension croissante lors de la manifestation non autorisée, exhortant toutes les parties à respecter la liberté d'expression et le droit d'assemblée. Par la suite, une délégation de l'UE s'est rendue en ville pour promouvoir le dialogue et la paix entre les deux groupes.

