Les forces de l'ordre ont découvert 2448 cas de franchissement de frontière non autorisé.

Selon la police fédérale, après le renforcement des patrouilles frontalières le 15 septembre, ils ont découvert 2 448 cas de franchissements de frontière non autorisés. Par la suite, 1 546 personnes ont été refoulées après être entrées illégalement dans le pays, 69 personnes ont été interdites d'entrée en raison d'interdictions d'entrée antérieures. De plus, 49 individus impliqués dans le trafic d'êtres humains ont été arrêtés.

Initialement, des contrôles frontaliers ont été effectués sur l'ensemble des territoires allemands depuis le 16 septembre. Ils comprenaient les frontières terrestres avec le Danemark, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, ainsi que celles avec la Pologne, la République tchèque, l'Autriche et la Suisse, qui étaient déjà en vigueur. Des contrôles à la frontière française ont également été mis en place en raison des Jeux olympiques. Cela renforce la sécurité aux frontières pour une durée prévue de six mois.

Bien que la police fédérale ait fourni des chiffres pour les deux semaines se terminant le 30 septembre, dans l'ensemble des États allemands, des détails plus précis sur le nombre d'entrants non autorisés détectés aux nouveaux contrôles aux frontières occidentales n'ont pas été communiqués.

Malgré les contrôles frontaliers accrus par la police fédérale aux frontières occidentales de l'Allemagne, le nombre précis de cas de franchissements non autorisés par la police fédérale à ces nouveaux points de contrôle reste inconnu. Il est donc crucial que la police fédérale surveille et traite rigoureusement toutes les entrées illégales à ces nouvelles zones renforcées.

