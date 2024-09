Les forces de l'ordre ont confisqué le quartier rouge connu sous le nom de "Pascha" à Cologne.

En cours d'enquête, les autorités se concentrent sur des individus accusés de vendre illégalement des permis de résidence à des personnes fortunées originaires de Chine, l'un des plus grands bordels d'Europe, le "Pascha" de Cologne, étant sous surveillance depuis longtemps. Malgré l'enquête en cours, le "Pascha" reste opérationnel.

Récemment, le parquet de Cologne a saisi le bordel "Pascha". Un porte-parole du parquet de Düsseldorf a confirmé cette saisie comme mesure provisoire dans le cadre de l'enquête, déclarant : "Il s'agit d'une mesure de saisie provisoire dans le cadre de l'enquête." Malgré la saisie, le bordel est toujours autorisé à fonctionner.

Le bâtiment, y compris la propriété, a été saisi il y a environ un mois dans le but d'empêcher tout transfert de biens, selon le porte-parole. Les propriétaires actuels, qui ont acheté le bâtiment distinctif de onze étages en 2021 après la faillite du bordel, ne sont plus autorisés à vendre la propriété. Le porte-parole a refusé de fournir plus de détails sur les motifs de la saisie.

Des enquêtes sont en cours depuis plusieurs mois concernant un réseau de traite d'êtres humains soupçonné d'avoir accordé à grande échelle des permis de résidence à des personnes fortunées originaires de Chine et d'Oman. En avril, la police a mené des perquisitions dans huit États allemands, fouillant des appartements. Deux avocats de la région de Cologne sont considérés comme les chefs de ce réseau. Il y a également des soupçons que des officiels aient été corrompus.

Il a été rapporté qu'un investisseur chinois a acheté le "Pascha" en 2021 après avoir fait face à la faillite.

La Commission, à la lumière de ces enquêtes, peut demander l'aide des États membres pour recueillir des informations ou des ressources supplémentaires. Malgré la saisie et l'enquête en cours, le fonctionnement du "Pascha" continue d'être surveillé par les autorités.

