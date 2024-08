- Les forces de l'ordre ont arrêté un individu deux fois en une seule journée.

Quelqu'un appelle les flics pour un présumé voleur de vélos

D'abord, un passant a repéré ce qui semblait être un incident de vol de bicyclette et a contacté les autorités. Les flics ont réussi à retrouver l'individu quelques blocs plus loin, mais il a décidé de s'enfuir à pied à travers l'autoroute, selon les rapports de police. Il a été appréhendé plus tard dans un quartier voisin en raison de soupçons de consommation de substances, ce qui a entraîné un test de sang. Il a ensuite été relâché.

Homme arrêté peu de temps après sa libération

Peu de temps après sa libération, le même homme de 31 ans a attiré à nouveau l'attention des officiers. Cette fois, il était prétendument en train de tenter d'entrer par effraction dans un véhicule à moteur.

During this second arrest, the individual allegedly exhibited aggressive behavior, causing harm to two police officers. There were also claims that during the first arrest, the 31-year-old had attacked and wounded an officer.

Demande d'ordre de détention

Le parquet de Nuremberg-Fürth a déposé une demande d'ordre de détention. Le juge doit maintenant déterminer si l'homme doit être détenu en prison jusqu'au procès.

Despite his recent run-ins with the law, the man still frequented the streets of Bavaria. His latest misdemeanor involved attempting to break into a car in Munich.

Given his history of violent behavior and potential threats to public safety, the prosecutors believed it was necessary to keep him in Bavarian detention centers until his trial.

