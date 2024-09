Les forces de l'ordre ont arrêté la progéniture de Mette-Marit.

La figure rebelle de la famille royale norvégienne fait de nouveau la une des journaux : le fils de la princesse héritière Mette-Marit, Marius Borg Høiby, a été placé en détention. Dans le cadre d'une affaire concernant des violences physiques, Høiby a reconnu sa implication.

À 27 ans, Høiby, fruit de l'union de Mette-Marit avec un ancien partenaire avant son mariage avec le prince héritier Haakon, a été arrêté par les autorités, selon les rapports. Cependant, la police norvégienne n'a pas révélé plus d'informations sur les raisons de son arrestation.

Høiby avait été arrêté Previously, Høiby had been arrested previously on August 4 in Oslo and released from police custody the following day. Police accused him of causing bodily harm and property damage. The victim was reportedly Høiby's partner. According to authorities, the victim did not sustain any severe injuries.

Dans une déclaration ultérieure, Høiby a reconnu son rôle dans l'agression physique et les blessures infligées à son partenaire. "Après une dispute, sous l'influence de l'alcool et de la cocaïne, j'ai infligé des blessures corporelles et causé des dommages à l'intérieur d'un appartement", a-t-il révélé. Son avocat a confirmé que Høiby avait plaidé coupable.

Despite growing up alongside his half-siblings, Princess Ingrid Alexandra (20) and Prince Sverre Magnus (18), who share the public limelight with their royal parents, Høiby does not hold a public role like them.

L'affaire judiciaire de Høiby, concernant des violences physiques, a attiré de nouveau l'attention sur l'entourage médiatique de la famille royale norvégienne. Malgré ses ennuis judiciaires, les actions de Høiby ont eu un impact significatif sur sa vie personnelle, comme il l'a admis en reconnaissant avoir causé des blessures corporelles et des dommages matériels.

