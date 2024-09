Les forces de l'ordre ont arrêté cinq individus en raison d'un stratagème trompeur de Brad Pitt qui a trompé deux femmes pour 362 000 dollars.

Dix autres individus étaient sous surveillance dans le cadre de l'Opération Bralina, une enquête approfondie portant sur huit régions différentes, comme l'a rapporté la Guardia Civil lundi.

Une femme a perdu 175 000 euros (195 000 dollars) au profit de ces escrocs, tandis qu'une autre a perdu une somme importante de 150 000 euros (167 000 dollars). Sur cette somme importante, les forces de l'ordre ont réussi à récupérer 85 000 euros (95 000 dollars).

Ces victimes ont été approchées via un site de fans dédié à Brad Pitt, où les escrocs les ont convaincues de s'associer à l'acteur dans des investissements. Selon les informations de la police, cette stratégie a fonctionné car les auteurs avaient soigneusement analysé les profils des sujets sur les réseaux sociaux et élaboré un profil psychologique d'eux, découvrant que les deux femmes étaient en difficulté avec la dépression et avaient une faible estime de soi.

Les cybercriminels ont utilisé des plateformes de messagerie instantanée pour communiquer avec les femmes, les convainquant finalement qu'elles parlaient à personne d'autre que Brad Pitt lui-même, qui leur promettait une relation passionnée et un avenir radieux ensemble.

Finalement, les deux femmes ont toutes deux envoyé de l'argent à la personne qu'elles croyaient être Pitt, ignorant qu'elles étaient victimes d'une arnaque jusqu'à ce qu'elles signalent l'incident aux autorités.

Les investigations ont révélé que cette tromperie avait donné lieu à un système de comptes bancaires frauduleux créés avec des documents d'identification falsifiés. Des intermédiaires ont également été employés pour blanchir de l'argent à travers leurs comptes bancaires, obtenant de petits paiements en échange de leur aide.

Les escrocs ont ciblé ces femmes vulnérables non seulement en Espagne, où l'opération a été menée, mais aussi dans toute l'Europe, exploitant la portée mondiale d'Internet. Le monde prend de plus en plus conscience de ce type d'arnaques, mettant en évidence la nécessité d'une éducation et d'une vigilance accrues contre la criminalité en ligne.

