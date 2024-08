- Les forces de l'ordre ont arrêté 114 automobilistes sous l'influence de stupéfiants.

Au cours d'une opération de trois jours, la police de Hambourg a arrêté 114 conducteurs sous l'emprise de stupéfiants. Cette opération a mobilisé des policiers de toute l'Allemagne, des agents des douanes, des experts médicaux de l'Institut juridique et des spécialistes venus de France, d'Autriche et de la Suisse, selon un communiqué de la police. L'opération a également servi de plateforme d'échange de connaissances et de séances de formation conjointes. Au cours de l'opération, 180 officiers ont examiné environ 2 200 véhicules et 2 500 individus. Parmi les 114 conducteurs sous l'emprise de drogue, 98 ont écopé d'une amende, tandis que les 16 restants avaient pris une telle dose de stupéfiants que des poursuites judiciaires ont été engagées.

Depuis le 22 août, les conducteurs sont soumis à une nouvelle limite pour la consommation de cannabis. Quiconque conduit avec 3,5 nanogrammes de THC (tétrahydrocannabinol) ou plus par millilitre de sang est considéré comme ayant commis une infraction administrative, entraînant généralement une amende de 500 euros et une suspension du permis de conduire d'un mois. Si la police détecte également des erreurs de conduite et des symptômes d'altération, l'infraction peut être élevée au rang de délit, entraînant un prélèvement de sang. Au cours de l'opération de trois jours, 118 échantillons de sang ont été prélevés, certains en raison de l'alcool. Les officiers ont confisqué 30 permis de conduire, tandis que 40 conducteurs arrêtés n'ont pas présenté de permis de conduire valide.

L'équipe de police chargée de l'opération, composée d'officiers de Hambourg et d'autres régions d'Allemagne, a été renforcée par la présence d'experts et de spécialistes d'Autriche, de France et de la Suisse. Suite à l'opération, certains des 114 conducteurs sous l'emprise de drogue ont non seulement été verbalisés, mais ont également été confrontés à des poursuites judiciaires devant les tribunaux allemands.

