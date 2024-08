- Les forces de l'ordre interviennent lors d'une entrée non autorisée dans une boulangerie par application de chocs électriques.

**Les forces de l'ordre à Ludwigshafen ont dû utiliser un Taser pour maîtriser un individu turbulent dans une boulangerie. Le jeune homme de 24 ans est suspecté d'être entré par effraction dans la boulangerie par une porte non verrouillée aux alentours de 3 heures du matin le lundi. Il se serait servi en viennoiseries et aurait causé des dommages aux machines. Un employé a repéré la scène et a alerté les autorités. Au début, les policiers ont eu du mal à contenir l'homme belliqueux. Lorsqu'ils ont tenté de le menotter, il a riposté avec des coups de pied et des coups de poing.

Il a fallu utiliser une arme à choc électrique et faire appel à des renforts pour le maîtriser. Le jeune homme de 24 ans a été gardé en détention policière jusqu'à la fin de la nuit, et une prise de sang a été effectuée. Un officier a subi des blessures légères lors de l'incident.**

Les policiers demandent des renforts en raison du comportement agressif de l'homme lors de l'arrestation. Une fois calmé, le département de police décide de poursuivre l'individu pour vandalisme et violation de propriété.

