12:15 Correctiv met en garde contre la réapparition d'informations non vérifiées

Le réseau de recherche Correctiv alerte sur la réapparition d'un article non vérifié qui suggère que le marquage du bulletin de vote prévient la fraude électorale. Cependant, le bureau du président fédéral a confirmé à Correctiv que les électeurs ne doivent pas signer le bulletin de vote. La signature sur le bulletin de vote viole le secret du vote, rendant le bulletin entier invalide.

11:51 Voigt se réjouit de "relations de majorité stables"

Le candidat à la présidence de la CDU en Thuringe, Mario Voigt, a voté. Il souhaite que "de nombreux Thuringiens, hommes et femmes, se rendent aux urnes et utilisent leur droit de influencer l'avenir de leur pays" à son bureau de vote à Jena. Voigt espère également des "relations de majorité stables" qui permettraient à l'État de progresser à nouveau.

11:25 Sonneberg signale une augmentation dramatique des actes d'extrême droite

Sonneberg est le premier district en Allemagne administré par un politique de l'AfD. Depuis, les activistes ont rapporté être soumis à des menaces incessantes, ce qui a conduit de nombreux d'entre eux à abandonner leurs activités. De plus, il a été rapporté que la fréquence des attaques d'extrême droite a augmenté de manière exponentielle en un an. Les experts attribuent cette augmentation à l'administration du district par l'AfD.

10:57 Kretschmer parle au bureau de vote

Le Premier ministre de Saxe, Michael Kretschmer, considère cette élection comme "probablement la plus importante depuis 34 ans". À son bureau de vote à Dresde, il remercie les nombreuses personnes qui ont voté différemment par le passé mais qui ont maintenant opté pour "la force dominante au centre bourgeois", à savoir l'Union saxonne. "Cela nous aidera à former un gouvernement qui sert cette région", ajoute Kretschmer. Les derniers sondages montrent son CDU au coude à coude avec l'AfD.

10:30 Ramelow : Wagenknecht "n'est pas un concurrent"

Le Premier ministre de Thuringe, Bodo Ramelow, considère le jour de l'élection comme "une fête de la démocratie" - malgré la possibilité de ne pas être réélu. Dans une interview avec ntv, le politique du parti de gauche déclare ne pas soutenir un gouvernement minoritaire et met en question la capacité du BSW.

09:59 "Sensibilité historique biaisée" - Historien mécontent de la date de l'élection

L'historien Peter Oliver Loew critique la date des élections régionales en Saxe et en Thuringe le 85ème anniversaire de l'invasion de la Pologne en 1939. "Celui qui a pensé que c'était une date appropriée pour les élections avait une sensibilité historique biaisée", a déclaré Loew, directeur de l'Institut germano-polonais, à Redaktionsnetz Deutschland (RND). En référence à l'AfD, classée comme "extrémiste droite sécurisée" par les services de renseignement intérieurs dans les deux États, Loew soutient que "cela peut conduire à des connotations malheureuses, surtout si, à Dresde et Erfurt, une partie gagne dont le lien avec la période nazie est tout sauf clair".

09:30 "Élection cruciale" : toutes les données pour l'élection de la Saxe

Environ 3,3 millions d'électeurs éligibles en Saxe ont aujourd'hui l'occasion de choisir le groupe qui guidera le parlement régional de Dresde à l'avenir. Le CDU pourrait perdre son statut de force la plus forte en Saxe pour la première fois depuis 1990. Le Premier ministre de Saxe, Michael Kretschmer, décrit l'élection comme "déterminante". "C'est tout ce qui compte."

09:05 Kretschmer accuse la coalition du feu tricolore de "manœuvres désespérées avant l'élection"

C'est le jour de l'élection en Saxe, et le verdict est : Michael Kretschmer, le Premier ministre, continuera-t-il la série de victoires du CDU dans l'État ? Dans une interview avec ntv, il discute de sa position sur la controverse des réfugiés, la coalition du feu tricolore et la guerre en Ukraine.

08:46 Toutes les données pour l'élection en Thuringe

Le jour du verdict est arrivé : au cœur de l'Allemagne, la question de savoir qui dirigera l'État fédéral avec ses environ 2,1 millions d'habitants pour les cinq prochaines années. L'AfD, dirigée par le candidat principal Björn Höcke, sortira-t-elle comme la force la plus forte en Thuringe ?

08:24 Menace potentielle pour la démocratie par l'expansion de l'AfD

Les sondages suggèrent que l'AfD étendra considérablement son influence lors des élections à venir en Saxe et en Thuringe. Cela inquiète les institutions démocratiques, car un groupe de recherche a souligné que l'État de droit est moins robuste que ce que la plupart des gens croient.

08:00 Les bureaux de vote sont ouverts en Thuringe et en Saxe

De nouveaux parlements régionaux sont élus aujourd'hui en Thuringe et en Saxe. Dans les sondages, l'AfD a une avance notable en Thuringe. En Saxe, le CDU du Premier ministre Michael Kretschmer et l'AfD sont dans une course serrée. Les prévisions sont attendues à la fermeture des bureaux de vote à 18h. Les élections dans les deux États fédéraux de l'Est de l'Allemagne sont également un test pour la coalition du feu tricolore à Berlin.

Sous le règne de l'actuelle coalition rouge-rouge-verte, dirigée par le ministre-président Bodo Ramelow (La Gauche), en Thuringe, les sondages indiquent l'absence de soutien majoritaire. Une configuration post-électorale potentielle pourrait voir la participation de l'CDU, aux côtés du groupe de Sahra Wagenknecht (BSW) et du SPD. En ce qui concerne la Saxe, il est incertain que la coalition actuelle de l'CDU, du SPD et des Verts parvienne à maintenir sa majorité. Michael Kretschmer neexclude pas une alliance avec la BSW. La Gauche en Saxe court le risque d'être évincée du parlement. Une destinée similaire menace les Verts et le FDP en Thuringe.

