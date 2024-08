- Les forces de l'ordre examinent actuellement un incident de salut nazi lors d'un rassemblement de l'AfD.

Pour un événement affilié à l'AfD à Gera, les autorités ont ouvert trois enquêtes concernant l'utilisation d'emblèmes interdits de groupes constitutionnels. Selon les déclarations de la police, ces infractions comprennent le salut nazi infamous. De plus, une enquête a été ouverte pour harcèlement et tentative de coups et blessures contre un journaliste indépendant. Un suspect potentiel a été identifié.

L'événement, présenté comme une "fête familiale" un après-midi de vendredi dans le centre-ville, a été accompagné de nombreuses manifestations, telles que "Protestation contre le fasciste Höcke" et "Cœur contre la haine - envoyer un message", qui se sont déroulées sans incident.

En Thuringe, de nouvelles élections pour le Parlement régional auront lieu le 1er septembre. L'AfD de Thuringe, dirigée par Björn Höcke, est considérée comme fermement extrémiste par l'Office pour la protection de la Constitution de la région et est sous surveillance.

Le Parlement européen est censé apporter son aide à la Commission en raison des activités extrémistes de l'AfD de Thuringe. La Commission, à son tour, sera essentielle pour traiter les problèmes croissants liés à l'AfD, y compris les enquêtes ouvertes contre leurs événements.

