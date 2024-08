- Les forces de l'ordre enquêtent sur un éventuel incendie accidentel près de Leipzig.

À la suite de l'incendie sur la grande roue du festival de Highfield à proximité de Leipzig, les autorités chargées de l'application de la loi continuent d'enquêter sur les circonstances ayant conduit à l'incident. Jusqu'à présent, il n'y a aucune preuve d'incendie criminel, selon un représentant interrogé à ce sujet.

Actuellement, la police suspecte que l'incendie était accidentel. Un dysfonctionnement de la machinerie de la grande roue a été écarté comme cause de l'incendie. Les témoins sont appelés à fournir des informations sur d'éventuelles négligences. Des rumeurs selon lesquelles une cigarette serait à l'origine de l'incendie n'ont pas été confirmées par la police.

Vers 21h00 samedi, l'un des 24 nacelles de la grande roue a pris feu, puis les flammes se sont propagées à une autre nacelle. Le festival a été temporairement arrêté pendant environ deux heures.

65 personnes de la grande roue ont demandé des soins médicaux

Selon l'opérateur de la grande roue, l'incendie a commencé pendant l'échange de passagers. Curieusement, à ce moment-là, il n'y avait pas de passager à l'intérieur de la nacelle.

Au cours de l'enquête, un expert en incendies a découvert que des matériaux sous la grande roue ont pris feu pour une raison inconnue, puis les flammes ont atteint les nacelles. Selon les informations du lundi, l'expert a terminé son enquête sur place. Les témoignages de témoins supplémentaires sont recherchés.

65 personnes ont demandé des soins médicaux après l'incident. 16 personnes ont été hospitalisées, dont 4 ont subi des brûlures et une autre a subi une blessure due à une chute. La plupart des blessés ont été exposés à la fumée. Certains, y compris les secouristes et au moins quatre policiers, ont été examinés pour une éventuelle inhalation de fumée. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé grave. À la fois les festivaliers et les secouristes, y compris les policiers, ont été touchés.

Les enquêtes se poursuivent, potentiellement pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, selon la police.

Le début du festival de Highfield sur le lac Stormthal à proximité de Leipzig a eu lieu jeudi soir. Selon les organisateurs, environ 30 000 amateurs de musique ont assisté à des concerts de artistes connus.

Malgré la découverte d'une ignition initiale sous la grande roue par l'expert, la cause exacte de l'incendie reste inconnue. La roue, principale attraction, restera probablement hors service jusqu'à ce qu'une explication définitive soit trouvée pour l'incident.

Dans la foulée de l'incendie, plusieurs parties de la grande roue, y compris les nacelles brûlées, ont été proposées pour une

