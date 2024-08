Les forces de l'ordre enquêtent dans un hôpital de Bavière à la suite d'une mort-née inexpliquée.

Au sein du département de gynécologie d'un hôpital bavarois, des incidents suspects lors d'accouchements ont été rapportés. Ces allégations, faites anonymement, ont conduit les autorités à intervenir. Actuellement, la police examine un ancien chef de service pour d'éventuelles irrégularités.

Le procureur du district de Traunstein enquête sur un ancien chef de service du département de gynécologie de l'hôpital de Wasserburg am Inn en raison d'irrégularités lors d'accouchements. "Actuellement, il y a un soupçon préliminaire de meurtre par négligence et de lésions corporelles par négligence dans onze cas", a déclaré un représentant du parquet.

Les incidents seraient liés à des allégations selon lesquelles des césariennes nécessaires n'auraient pas été pratiquées. "Le but est de déterminer si les décisions ont été prises conformément aux réglementations et si tous les facteurs pertinents ont été pris en compte", a précisé le représentant. Il a souligné que la présomption d'innocence reste valable et que les investigations se poursuivent dans toutes les directions pour établir les faits.

Accusation : Infractions de soins liés à l'accouchement

L'enquête a été déclenchée par un rapport anonyme. "Le rapport anonyme concernait des accusations d'infractions de soins liées aux accouchements à la clinique RoMed de Wasserburg", a révélé le parquet du district. Deux personnes ont été identifiées comme témoins et entendues, tandis qu'un ancien membre du personnel a également contacté le parquet du district.

Les témoignages de ces témoins ont en grande partie confirmé les allégations du rapport anonyme. "Cela, combiné à la substance factuelle importante et à la présentation cohérente des faits dans le rapport anonyme, a conduit au lancement d'une enquête pénale", a déclaré le représentant.

En début août, les bureaux des cliniques RoMed de Rosenheim et de Wasserburg ont été perquisitionnés dans le cadre de l'enquête. Environ 200 dossiers de patients auraient été saisis. Les administrateurs de la clinique ont été "très coopératifs".

La clinique consciente du problème depuis plus d'un an et demi

Un communiqué commun des cliniques, de la ville et du district de Rosenheim a déclaré que "des incidents à la clinique de Wasserburger" avaient été reconnus et discutés publiquement depuis plus de un an et demi. Les détails de ces incidents n'ont pas été élaborés, mais le parquet du district est désormais impliqué.

L'enquête cible un médecin qui ne travaille plus à la clinique, selon le communiqué. Plusieurs dossiers médicaux liés au service d'obstétrique de Wasserburg ont été divulgués. "Le conseil de surveillance a été informé immédiatement de la situation. Le groupe de cliniques RoMed soutiendra l'enquête dans la mesure du possible", a ajouté le communiqué.

Le parquet du district s'attend à une enquête prolongée. "Compte tenu de l'ampleur des documents sécurisés, il est actuellement impossible de prévoir quand l'enquête sera terminée", a déclaré le représentant. "De plus, il est actuellement prévu que des avis médicaux experts seront nécessaires en grand nombre".

Lire aussi: