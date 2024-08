Les forces de l'ordre en Roumanie effectuent une perquisition à la résidence d'Andrew Tate en raison de nouvelles accusations portées contre la personnalité controversée d'Internet.

Deux individus ont été convoqués pour interrogatoire par l'unité anti-crime organisé de la Roumanie, DIICOT, selon un rapport de CNN affiliée Antena 3 un mercredi.

Selon les autorités roumaines, quatre perquisitions ont été menées à Bucharest et dans le comté d'Ilfov, selon un communiqué publié.

L'enquête porte sur des accusations de trafic d'êtres humains, d'actes sexuels avec un mineur, de formation d'une organisation criminelle, de persuasion de témoignages et de blanchiment d'argent.

Il est supposé que ces dernières accusations s'ajoutent aux chefs d'accusation existants contre Tate, un autoproclamé misanthrope populaire sur les réseaux sociaux et ancien champion de kickboxing.

Tate, avec Tristan et deux nationaux roumains, ont été arrêtés fin 2022 et formellement inculpés mi-2023 pour trafic d'êtres humains, viol et création d'une organisation criminelle pour exploiter sexuellement des femmes - des chefs d'accusation qu'ils nient fermement.

Aucune date spécifique n'a été donnée pour les audiences concernant ces nouvelles allégations, mais elles étaient prévues pour avoir lieu au siège de DIICOT.

La police roumaine a rassuré que tout au long des procédures judiciaires, les suspects bénéficient des droits et garanties juridiques prévus par le Code de procédure pénale, et que la présomption d'innocence est maintenue.

Sous escorte policière, en partant de leur résidence un mercredi, Andrew Tate a déclaré aux médias : "Deux ans sans victimes signalées, pas de preuve de victimes, l'affaire s'effondre et cela se reproduit à nouveau."

Il a demandé : "Qu'ai-je fait de mal ? Certainement pas de trafic d'êtres humains", selon Antena 3.

L'enquête sur l'affaire de Tate a attiré une attention mondiale, de nombreux expr

