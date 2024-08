- Les forces de l'ordre en Hesse utilisent de plus en plus les Tasers.

En Hesse, les officiers de police ont utilisé des Taser un total de 52 fois cette année jusqu'à présent. Selon le ministère de l'Intérieur d'Hesse, ils ont été utilisés 33 fois avant mi-août, avec une menace d'utilisation dans 19 cas.

En comparaison, les Taser ont été déployés un total de 49 fois au cours de l'année précédente. Ils ont été utilisés 22 fois en 2023, avec une menace d'utilisation dans 27 cas.

Actuellement, il y a 155 Taser dans l'inventaire de la police d'Hesse. Autres 35 dispositifs sont en utilisation avec la police d'Hesse de Bereitschaftspolizei et l'Académie hessoise de gestion publique et de sécurité (HöMS). Les Distanz-Elektroimpulsgeräte ont été utilisés par les unités spéciales de la police d'Hesse depuis 2005 et sont en service régulier depuis 2017.

Le ministère de l'Intérieur a rapporté qu'il existe un risque de blessures et de complications de santé, en particulier lorsqu'ils sont utilisés contre des individus ayant des conditions préexistantes. Il y a eu deux tels cas jusqu'à présent cette année ; un cas entraînant une blessure à la tête due à une chute suite à l'utilisation d'un Taser, et un autre cas entraînant des écorchures au visage suite à une chute similaire.

Depuis leur mise en œuvre, trois décès ont eu lieu en Hesse en 2018 et 2019, selon le ministère de l'Intérieur. Ces individus avaient des conditions de santé préexistantes.

Le ministre de l'Intérieur Roman Poseck (CDU) a exprimé son intention d'augmenter l'approvisionnement en Taser pour la police d'Hesse. "Les officiers de police sont de plus en plus attaqués pendant les déploiements", a-t-il expliqué. Les Taser jouent un rôle important dans l'assurance de la sécurité dans certaines circonstances.

Le nombre de dispositifs devrait tripler, assurant leur accessibilité dans tout l'État. L'objectif de Poseck est de augmenter encore plus ce nombre afin d'augmenter leur disponibilité. "Cependant, nous procédons avec prudence", a-t-il ajouté. L'utilisation des Taser nécessite une formation approfondie, qui doit être constamment maintenue. "Cependant, il est clair que les Taser ne sont pas une solution miracle. Dans des situations particulièrement précaires, l'utilisation d'armes à feu reste une alternative, en particulier pour la mitigation des risques", a conclu le ministre de l'Intérieur.

Le pistolet à électrochocs est spécifiquement conçu pour les scenarios à haut risque où d'autres mesures sont peu susceptibles de donner des résultats favorables. Une frappe de deux électrodes dard

