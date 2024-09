- Les forces de l'ordre émettent des avertissements d'armes à feu pendant l'escarmouche.

À la gare centrale de Munich, des officiers de police fédérale ont dû intervenir lorsque, vers onze heures un lundi soir, un homme de 30 ans a sorti une aiguille à tricoter dans une situation tendue avec deux hommes ivres. Alors que la situation dégénérait, l'individu a brandi un objet métallique pointu inconnu, contraignant les officiers à sortir leurs armes et à lancer un avertissement ferme. L'homme a battu en retraite et a lâché l'objet après avoir réalisé la gravité de la situation, révélant qu'il s'agissait simplement d'une aiguille à tricoter. Le motif de la dispute qui a dégénéré entre le trentenaire et les deux hommes plus âgés, âgés de 53 et 63 ans, reste inconnu selon les officiers.

Au cours de l'intervention, l'homme a résisté avec force aux officiers, entraînant une légère blessure chez l'un d'eux. Alors qu'il était en détention, l'homme a tenté de se faire du mal. Après s'être calmé et avoir accepté de coopérer, il a été transféré dans un service psychiatrique à Munich. Un test de alcoolémie a révélé un taux d'alcool dans le sang de 2,88 %, bien supérieur à la limite légale. Les deux opposants étaient également sous l'emprise de l'alcool, avec des taux dépassant 2 % d'alcool dans le sang. Le trentenaire encourt maintenant des chefs d'accusation pour coups et blessures, menace avec une arme et non-respect des ordres de la police.

