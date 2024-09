Les forces de l'ordre demandent de confisquer les armes à feu des personnes considérées comme à haut risque après la fusillade la plus meurtrière du Maine.

Le renforcement de la loi de Maine sur les ordres de protection contre les risques extrêmes a suivi un événement tragique survenu en octobre dernier, lorsque un soldat de la réserve de l'armée a transformé 18 vies en victimes dans deux endroits distincts de la ville de Lewiston. Depuis cet incident, cette loi a été utilisée 15 fois plus fréquemment qu'au cours des trois années précédentes, comme l'a annoncé le gouverneur Janet Mills lors d'une conférence de presse.

Elle a déclaré : "Il est clair que, suite à la tragédie de l'année dernière, un nombre croissant d'officiers de police dans tout l'État prennent désormais cette loi au sérieux, ayant suivi une formation dispensée par l'État sur son application, et l'utilisent quotidiennement pour désarmer ceux qui ne devraient pas détenir d'armes à feu."

Le gouverneur Mills n'a pas révélé la fréquence des approbations de tribunal sous la loi raffinée. Les partisans du contrôle des armes insistent sur l'importance de ces lois appelées "jaune" et "rouge", affirmant qu'elles jouent un rôle crucial dans la prévention des armes à feu de tomber entre les mains de personnes ayant de graves problèmes de santé mentale. Les opposants au sein du lobby des armes soutiennent que ces lois empiètent sur le droit constitutionnel des individus de porter des armes.

La conférence de presse du gouverneur Mills a eu lieu peu après la publication d'un rapport de la police d'État, faisant état des leçons tirées de la fusillade de masse du 25 octobre 2023 et proposant des recommandations pour améliorer la réponse tactique, la gestion des incidents, la formation et d'autres aspects.

La principale recommandation du rapport est l'incorporation par la police d'État d'une nouvelle formation sur les tireurs actifs pour assurer une réponse plus coordonnée lors d'incidents importants et/ou de incidents de nombreuses victimes.

La fusillade a eu lieu dans une Bowling alley et un bar & grille. Le tireur a été identifié plus tard comme étant un réserviste de l'armée, avec des signes de détérioration de sa santé mentale dans les mois précédents les attaques.

Robert Card, le tueur, a été retrouvé mort après une recherche approfondie suite aux fusillades. Le gouverneur Mills a mis en place un panel impartial pour examiner la situation entourant l'attaque.

Le panel a publié ses conclusions le mois dernier, et pour la première fois, Mills en a commenté publiquement, vendredi. Le rapport allègue que la réserve de l'armée et la police locale ont manqué des occasions d'intervenir dans la crise psychiatrique de Card et de saisir ses armes.

Le gouverneur a convenu de ces conclusions. Elle a également reconnu l'échec du bureau du shérif du comté de Sagadahoc à invoquer l'ordre de protection contre les risques. Selon les dossiers de l'État, le bureau du shérif du comté de Sagadahoc n'avait jamais utilisé l'ordre avant les fusillades.

"Au fond, cette tragédie était le résultat de plusieurs erreurs de jugement multiples; une négligence flagrante qui, comme le souligne correctement la commission, était une défaillance du devoir", a déclaré Mills.

Mills a également reconnu les conclusions récemment publiées de la revue de la police d'État. Le New England State Police Administrators Compact effectuera une revue indépendante du rapport, conformément à l'annonce de la police d'État. Mills a salué cette initiative.

Le rapport de la police d'État n'était pas simplement un résumé des erreurs. Il a également mis en évidence les domaines où les autorités ont respecté les meilleures pratiques. Dans l'évaluation du travail de l'équipe tactique de la police de l'État du Maine, les officiels ont conclu que "la chasse à l'homme a été globalement un succès", avec la localisation de Card en moins de 48 heures sans causer de dommages supplémentaires au public ou aux forces de l'ordre.

Cependant, le rapport a également mis en évidence d'autres problèmes, tels qu'une "affluence excessive et incontrôlée" d'officiers auto-dispatchés sur les lieux.

Le rapport décrit la réponse à deux appels d'urgence du 911 à partir de la résidence de la mère de Card. Alors qu'une unité tactique se préparait à déployer un véhicule blindé, un groupe de marshals américains est arrivé et a vidé la résidence. Dans un autre cas, une équipe dans un véhicule blindé a foncé sur un pont près de l'endroit où se trouvait la voiture de Card, manquant de peu d'autres officiers de police travaillant là dans le noir.

