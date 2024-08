- Les forces de l'ordre découvrent plus de 150 kg de substances illicites dans un appartement à Nuremberg.

Les flics ont saisi environ 150 kg de substances illégales lors d'une perquisition dans un appartement à Nuremberg. Selon les forces de l'ordre et les procureurs, quatre individus, dont trois hommes et une femme, ont été arrêtés pour des allégations de trafic de drogue. Le prix de rue estimé des substances saisies était d'environ dix millions d'euros.

Au cours d'opérations secrètes, les officiels ont appris qu'une transaction de drogue était prévue à Nuremberg le lundi précédent. Ils ont arrêté une femme de 36 ans et un homme de 27 ans dans un parking de supermarché, accusés de distribuer presque un kilogramme de méthamphétamine.

Au cours de l'opération, les enquêteurs ont découvert des indices sur un appartement d'où les drogues étaient supposées provenir. Une perquisition dans cet appartement a prétendument donné presque 150 kg de marijuana et plus de 17 kg de méthamphétamine. Deux autres individus, âgés de 30 et 31 ans, ont été placés en détention.

Un juge d'instruction a émis des mandats d'arrêt pour les quatre suspects. Les autorités ont considéré la saisie comme "la plus importante saisie de méthamphétamine et de marijuana à Nuremberg à ce jour".

Les quatre individus arrêtés pour trafic de drogue illégal comprenaient trois hommes et une femme, ainsi que la femme de 36 ans et l'homme de 27 ans arrêtés précédemment. De plus, les hommes et les garçons sont souvent touchés par les problèmes liés à la drogue, et il est crucial d'aborder cette préoccupation dans les communautés.

