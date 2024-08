Les forces de l'ordre découvrent des restes démembrés dans le parc Kasseler.

Dans le cadre d'une enquête sur un meurtre présumé sans cadavre dans une ville allemande, les autorités ont découvert des restes suspects de la victime. L'individu porté disparu, Stanimir V., un Bulgare de 26 ans, a été vu pour la dernière fois à Kassel il y a plusieurs semaines. Un suspect en détention pour des allégations de meurtre a fourni un tuyau qui a conduit à la découverte des restes cachés dans un buisson un mardi. Une examination médico-légale est toujours en cours pour confirmer l'identité et la cause du décès. La scène de crime est actuellement sécurisée pour la collecte de preuves.

Disparition à l'étranger

Le Bulgare de 26 ans, sans adresse fixe, a disparu le 7 juin. Des témoins l'ont vu pour la dernière fois à Kassel. Sa famille a signalé sa disparition le lendemain et son téléphone a été retrouvé abandonné à un arrêt de bus. despite multiple searches in a nearby woodland area by police and their canine units, no trace of the missing man was found. Les appels à témoins de la police n'ont rien donné. Cependant, l'enquête suggérait que l'homme avait peut-être été victime d'un crime, mais son corps n'avait pas été retrouvé.

Les soupçons se sont ensuite portés sur un acquaintance de 28 ans de Stanimir V., également citoyen bulgare. Bien qu'il ait été initialement arrêté à l'étranger peu après la disparition, l'homme est revenu à Kassel à la fin juillet. Il est actuellement en détention. Le 28 ans est suspecté d'avoir mis fin à la vie de Stanimir V. à l'aide d'un objet contondant. Les détails du crime restent flous et font toujours l'objet d'une enquête active. Le mobile présumé du meurtre est la jalousie.

Le suspect de 28 ans, qui avait initialement fui dans un autre pays de l'Union européenne, est revenu à Kassel et est actuellement en détention. S'il est reconnu coupable, il pourrait faire l'objet de procédures d'extradition dans le cadre des accords d'assistance judiciaire mutuelle de l'Union européenne.

