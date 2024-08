- Les forces de l'ordre découvrent des quantités importantes de substances illicites dans la région sud de la Hesse.

Les autorités chargées de l'application de la loi ont saisi des kilos de substances illicites et des sommes importantes d'argent dans différents appartements de Riedstadt, dans le district de Groß-Gerau. Selon la police et le parquet de Darmstadt, les officiers ont saisi environ 19,5 kilogrammes de marijuana, plus de 10 kilogrammes de haschich, environ 3 kilogrammes d'amphétamines, environ 400 comprimés d'ecstasy, environ 270 grammes de cocaïne, ainsi que des quantités importantes de médicaments sur ordonnance.

De plus, environ 36 000 euros en espèces, une matraque télescopique et une arme à feu factice ont également été saisies lors de la perquisition des trois appartements. L'opération a été menée mardi dans le cadre d'une enquête sur des activités de trafic de drogue illicites.

Deux individus, âgés de 27 et 38 ans, avaient des mandats d'arrêt en suspens et ont été arrêtés.

