Les forces de l'ordre déclenchent un déplacement massif d'environ mille personnes dans le nord de l'Italie.

À cause des inondations causées par la tempête Annett, mondialement connue sous le nom de "Boris", les autorités italiennes du nord ont évacué environ un millier de personnes. En raison des fortes précipitations, les régions d'Émilie-Romagne et des Marches ont été submergées un jeudi. Les écoles ont été fermées et les services de train ont été interrompus. La région avait déjà connu deux épisodes d'inondations en mai de l'année précédente, laissant 24 personnes décédées.

Les habitants de Faenza accusent le manque d'action des autorités pour que leurs maisons soient submergées à nouveau. Un résident a déclaré : "Il y a environ 1,5 mètre d'eau dans ma maison, et je n'avais même pas fini de la rénover."

Irene Priolo, présidente de la région d'Émilie-Romagne, a déclaré à la station de radio Rai 1 : "La population tout entière est en alerte maximale." Elle prévoit moins de dommages graves par rapport aux inondations de l'année précédente, qui ont obligé 45 000 personnes à quitter temporairement leur domicile.

La tempête a causé des inondations graves en Europe centrale et orientale Recently, entraînant au moins 24 décès en Autriche, en République tchèque, en Pologne et en Roumanie.

Malgré les évacuations et les préparatifs, la sécurité des biens personnels reste une préoccupation pour de nombreux résidents touchés. Les autorités doivent renforcer leurs plans de réponse aux catastrophes pour prévenir les incidents d'inondations répétées.

