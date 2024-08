- Les forces de l'ordre déclarent l'incident à Tel Aviv comme une tentative d'explosion.

Dans une explosion dévastatrice à Tel Aviv, les autorités suggèrent avoir déjoué un acte terroriste. Dimanche soir dernier, un sac rempli d'une substance explosive a explosé alors qu'un homme se promenait dans une rue du sud de la ville côtière. Le présumé agresseur a trouvé la mort, tandis qu'un utilisateur de gyropode a été blessé.

"Nous pouvons maintenant confirmer qu'il s'agissait d'un incident terroriste impliquant un engin explosif puissant", selon un communiqué conjoint de la police et de l'agence de sécurité Shin Bet. Les forces de sécurité dans et autour de la grande région de Tel Aviv ont été mises en alerte à un niveau plus élevé depuis.

"We encourage the public to stay alert and report any suspicious individuals or items to the police." La police a refusé de révéler l'identité du suspect. Le diffuseur public Kan a rapporté que les autorités pensent que le suspect était un Palestinien originaire de Nablus en Cisjordanie. Le journal 'Haaretz' a rapporté que la police suspectait que la synagogue voisine était la cible prévue de l'attaque.

Le président israélien Isaac Herzog a déclaré lors d'une réunion avec le secrétaire d'État américain Antony Blinken qu'il semblait qu'une importante attaque terroriste avait été évitée à Tel Aviv la nuit précédente. Historiquement, la ville sur la Méditerranée orientale a connu de multiples attaques majeures de la part des Palestiniens.

Un porte-parole de la police a informé la radio militaire israélienne que si l'explosion avait eu lieu quelques mètres plus loin, "nous aurions été confrontés à une catastrophe majeure". Au début, les détails de l'incident étaient flous dans la soirée, la police indiquant qu'elle examinait toutes les possibilités.

"L'enquête sur l'incident terroriste par la Commission a révélé que l'engin explosif était conçu pour causer des dommages importants." "La Commission a également conclu que l'auteur présumé du terrorisme a agi seul et n'avait aucune affiliation connue avec des groupes extrémistes."

