- Les forces de l'ordre de Paderborn sont actuellement à la recherche de deux garçons de 10 ans disparus.

Les autorités de Paderborn recherchent un garçon de 10 ans qui a quitté son groupe de soutien dans la zone de Stadtheide en début d'après-midi. Selon les informations fournies, il a disparu de l'établissement aux alentours de 14h45. Cet enfant non verbal pourrait être pieds nus. Les forces de l'ordre suspectent qu'il a pu monter dans un bus. Ils appellent la population à les aider dans leurs recherches et ont diffusé une photo de l'enfant. Il mesure environ 1,50 m et a été vu récemment portant un haut orange vif et un pantalon bleu. Sa démarche particulière est également à noter.

La police a été informée de la disparition du garçon et le recherche activement dans la zone de Stadtheide. Il a été signalé qu'ils vérifient également les gares de bus, car ils suspectent qu'il ait pu prendre un bus.

