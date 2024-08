- Les forces de l'ordre de la région Rhénanie-Palatinat vont introduire de nouveaux hélicoptères.

Les autorités de Rhénanie-Palatinat ont ajouté deux hélicoptères à leur flotte, qui renforceront désormais l'assistance en cas d'urgence ou pour la brigade des pompiers au sein de l'État. Les deux hélicoptères, d'une valeur approximative de 36 millions d'euros, sont du modèle Airbus H145 et sont équipés de treuils. Cela leur permet d'effectuer des opérations de sauvetage en cas d'urgence, comme cela a été démontré lors des inondations de 2021 dans la vallée de l'Ahr. Ces aéronefs peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 280 km/h et peuvent contenir plus de 800 litres d'eau dans leurs réservoirs externes pour lutter contre les incendies de forêt. Les hélicoptères seront basés à Winningen, près de Coblence.

