En Basse-Saxe, à Sarstedt, un individu de 61 ans qui gérait un centre d'hébergement pour réfugiés a trouvé la mort après avoir été poignardé. Cet incident tragique s'est produit près de la gare, laissant la victime avec des blessures graves aux alentours de 10h00 le lundi matin. L'emplacement était la Bahnhofstraße. Malgré des efforts importants dans les investigations et les recherches, le suspect n'a été arrêté qu'en fin de soirée, aux alentours de 21h15, lorsque la police de Hildesheim a finalement appréhendé un suspect. Plus de détails concernant l'arrestation n'ont pas été communiqués, les autorités prévoyant de faire une déclaration officielle conjointement avec le parquet de Hildesheim le mardi.

L'attaque au couteau du suspect a laissé l'opérateur du centre d'hébergement pour réfugiés dans un état critique, entraînant finalement son décès sur les lieux. Les autorités ont confirmé avoir déployé une importante présence policière autour de la gare de la petite ville de Sarstedt dans le district de Hildesheim au début de l'enquête. Les premières investigations ont laissé supposer un suspect possible, qui a été recherché en fonction de divers indices, avec l'aide d'un hélicoptère. La porte-parole de la police a démenti toute spéculation sur un éventuel lien terroriste avec l'incident.

L'incident de poignardage récent à Solingen a suscité un large débat sur la possibilité d'instaurer des lois plus strictes sur le contrôle des couteaux dans les espaces publics. De plus, dix jours plus tôt, un vol particulier a décollé de Leipzig et s'est dirigé vers Kaboul, transportant un groupe de 28 criminels afghans destinés à être expulsés. Après deux mois de planification intensive, cela a marqué la première expulsion vers l'Afghanistan depuis la prise de pouvoir par les talibans.

