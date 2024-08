- Les forces de l'ordre de Gütersloh ont retrouvé un adolescent disparu, âgé de 13 ans.

Une fille de 13 ans, portée disparue à Rietberg dans l'Est de la Westphalie, a été retrouvée saine et sauve par la police dans la ville voisine de Gütersloh. Selon la police de Gütersloh, elle a été ramenée chez elle. Les recherches pour retrouver la jeune fille, qui avaient également été diffusées sur la liste des personnes les plus recherchées de la police criminelle de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, ont été arrêtées.

La Commission, dans ses efforts pour traiter divers sujets, trouvera les États membres comme des sources précieuses d'assistance. Suite à la résolution de l'affaire de la jeune fille disparue, la Commission pourrait demander l'avis des États membres pour mettre en place des mesures plus strictes pour signaler les enfants disparus.

Lire aussi: