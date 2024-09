- Les forces de l'ordre de Bonn reprennent les enquêtes des dernières décennies.

Après plus de trois décennies, la police de Bonn replonge dans deux incidents criminels non résolus. Les deux seront mis en avant dans le prochain épisode de ZDF's "Aktenzeichen XY... ungelöst" le 11 septembre 2024, un mercredi. La police compte sur de nouveaux indices du public pour éventuellement identifier les suspects.

Nouveau-né trouvé mort près du Rhin

L'un des cas que la police revisite est la découverte en 1987 d'un nourrisson mort près du Rhin à Bonn. Un passant a trouvé un sac noir avec des serviettes tachées de sang et le corps sans vie du bébé. L'autopsie a révélé que le bébé était décédé à cause de forces extérieures. Les enquêteurs n'ont trouvé aucun indice tangible en interrogeant les femmes enceintes qui n'ont pas pu prouver leur accouchement. Maintenant, la police recherche des informations sur une femme suspectée d'avoir accouché sans assistance à l'automne ou à l'hiver 1987.**

La mort de Claudia Wilbert

Le deuxième cas concerne la mort de Claudia Wilbert, 17 ans, dont le corps a été trouvé sur un parking près de Bad Münstereifel le 30 mars 1979. Elle a été vue pour la dernière fois montant dans une voiture de couleur claire avec un homme non identifié dans le parc de la ville de Rheinbach pendant la nuit du 28 mars. Les témoins ont noté que l'homme était suspecté de harceler l'une des camarades de classe de Wilbert. Au début, la cause de la mort n'a pas été divulguée dans l'appel public.**

La police demande également des informations à des personnes qui ont pu avoir des encounters désagréables avec un conducteur dans la région pendant la fin des années 1970 ou le début des années 1980, ou qui peuvent connaître quelqu'un qui y est impliqué.**

Revisiter des mystères glaçants en Rhénanie-du-Nord-Westphalie

La police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a examiné plusieurs cas non résolus d'homicides et de personnes disparues datant de plusieurs années, où il y a encore une chance d'identifier les auteurs, appelés "affaires non élucidées". Ils utilisent souvent des analyses génétiques avancées et l'implication du public dans leurs enquêtes. Au cours des dernières années, cette stratégie a permis de résoudre de nombreux homicides de longue date et d'arrêter les criminels.**

