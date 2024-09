- Les forces de l'ordre de Barleben enquêtent sur une série d'incidents présumés d'incendie criminel.

Les autorités enquêtent sur un incendie à un camping à Barleben, avec des soupçons d'incendies criminels multiples. Aux premières heures de mercredi, une caravane au camping près du lac de Barleber dans la région de Börde a pris feu. Les autorités examinent également les liens potentiels avec les incendies précédents sur place, ont-ils déclaré. Auparavant, le "Magdeburger Volksstimme" avait rapporté à ce sujet.

Heureusement, personne n'a été blessé lors de l'incendie du matin, mais les dommages matériels sont estimés à plusieurs milliers d'euros. Un hélicoptère a été appelé pour les recherches, mais aucun suspect n'a été trouvé. La police demande maintenant l'aide du public pour toute information pertinente.

Les autorités ont demandé l'aide du public, car la police recherche toute information qui pourrait conduire au responsable de l'incendie criminel au camping.

