- Les forces de l'ordre confisquent des armes et des substances illicites dans la région de Gerau.

Raids menées en Hesse et en Basse-Franconie un mardi ont abouti à la saisie d'armes et de quantités importantes de substances illicites, entraînant l'arrestation d'un individu de 36 ans. Cet individu est suspecté de trafic illégal d'armes, de munitions et de stupéfiants, ainsi que de liens avec du contenu de pornographie enfantine, selon les autorités. De plus, il est suspecté d'avoir installé des caches d'armes ou de contrebande dans des véhicules.

Un mandat d'arrêt avait déjà été émis à son encontre, et il est maintenant en détention. Dans son atelier personnel situé à Groß-Gerau, les autorités ont découvert plusieurs kilogrammes de drogues illégales, notamment de l'amphetamine et des cristaux de méthamphétamine, ainsi qu'un revolver entièrement chargé, des munitions et divers ceintures de tir. Ils ont également saisi un véhicule suspecté de contrebande.

Outre le suspect de 36 ans, l'équipe a également arrêté quatre autres suspects présumés impliqués dans les activités criminelles. Les enquêtes antérieures sur les données de communication cryptées ont fourni des indices. Des opérations de recherche ont également eu lieu à Darmstadt, Weiterstadt (district de Darmstadt-Dieburg) et dans la ville bavaroise d'Alzenau.

L'arrestation du suspect de 36 ans a été effectuée par la Police en raison du mandat d'arrêt émis contre lui.

