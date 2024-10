Les forces de l'ordre arrêtent un individu important lié aux explosions de Cologne.

Un individu clé suspecté d'être impliqué dans une série d'explosions à Cologne et dans les environs, ainsi que dans le trafic de drogue, a été arrêté à Paris. Le parquet a annoncé cette information. L'homme de 22 ans était recherché internationalement et a été capturé à l'aéroport Roissy de Paris le 1er octobre. Les procédures d'extradition ont commencé et les autorités sont en contact avec leurs homologues français. Cependant, aucune autre information n'est attendue avant la mi-prochaine semaine en raison de procédures judiciaires en cours.

Les enquêteurs pensent que cet homme de 22 ans est un acteur clé dans le trafic de drogue suspecté d'avoir déclenché la série d'explosions qui a causé des troubles à Cologne et dans d'autres lieux ces derniers mois. Plusieurs engins explosifs ont explosé devant des maisons la nuit. L'homme est censé avoir fui à la fin juin, ce qui a entraîné l'émission d'un mandat d'arrêt.

C'est une histoire de marijuana

Les enquêteurs suspectent que les tensions entre les organisations criminelles sont à l'origine de la série d'incidents. Le vol d'une grande quantité de marijuana dans un entrepôt à Hürth est censé avoir déclenché la chaîne d'événements, entraînant une escalade de la violence. Deux prises d'otages en été sont également liées à ce complexe. Un groupe qui affirme avoir été floué de la drogue tente de récupérer la marijuana ou de réclamer une indemnisation, selon les dernières enquêtes. Des références aux Pays-Bas ont également été faites.

Plus de dix personnes sont actuellement en détention, selon le parquet. Cependant, cet individu arrêté à Paris est considéré comme une figure particulièrement importante. La commission d'enquête (EK) mise en place par la police de Cologne porte le nom de "Sattla". En arabe, "Sattla" signifie "hashish".

Le terme "Mafia Mocro" continue de surgir dans le contexte de ces incidents, mais la police et le parquet n'utilisent pas ce terme. "Mocro" est un terme péjoratif pour les Marocains aux Pays-Bas. Certains individus d'origine marocaine sont impliqués dans le trafic de drogue aux Pays-Bas. Les explosions devant les appartements, les entreprises et les opérations sont souvent utilisées par le monde criminel pour intimider les organisations rivales ou les débiteurs aux Pays-Bas.

Cet individu arrêté est censé avoir joué un rôle important dans la vague criminelle liée au vol de marijuana, qui a déclenché une chaîne d'explosions et de prises d'otages à Cologne et dans les environs. L'enquête en cours, baptisée "Sattla" par la police de Cologne, vise à élucider l'ensemble de cette activité criminelle complexe.

