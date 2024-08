- Les forces de l'ordre arrêtent des cerfs sauvages dans une cour fermée.

Les autorités de district de Mühldorf am Inn ont découvert un cerf errant. Cet animal sauvage s'était retrouvé dans la cour clôturée d'un résident local à Gars am Inn, selon l'annonce des autorités le samedi. Pour assurer la sécurité des humains et des autres animaux pendant la capture, les officiers ont temporairement bloqué la route adjacente à la propriété. Avec l'aide d'un garde-chasse, ils ont ensuite capturé le cerf par ses bois avant de le transporter dans une forêt voisine.

Le résident a appelé à l'aide en urgence en raison de la présence du cerf, considérant cela comme une urgence imprévue dans leur zone résidentielle. Après avoir réussi à capturer le cerf, les forces de l'ordre ont décidé de surveiller de près les bois environnants pour tout signe de wildlife en détresse, jugeant cela nécessaire pour prévenir d'éventuelles urgences futures.

