Les forces de l'ordre arrêtent cinq individus soupçonnés d'appartenir à une organisation criminelle.

Depuis plusieurs mois, des querelles violentes sévitent dans le sud-ouest de l'Allemagne, principalement en raison d'infractions liées à la drogue. Récemment, les autorités de Stuttgart ont mené des raids approfondis dans divers logements, entraînant plusieurs arrestations.

Selon les rapports en provenance d'Aalen et du parquet de Stuttgart, plusieurs individus ont été placés en détention. Cinq suspects, tous faisant partie d'une enquête approfondie, sont actuellement détenus. Le principal suspect, un Turc de 39 ans, est soupçonné d'être impliqué dans le trafic de cocaïne à grande échelle.

Les opérations ont touché 20 logements différents dans la région de Stuttgart, entraînant la saisie d'armes factices, de couteaux et d'épées. Des quantités importantes d'argent, de cocaïne et d'ecstasy ont également été saisies. Les perquisitions ont eu lieu dans le district de Rems-Murr, le district de Ludwigsburg et à Stuttgart même.

Mandats d'arrêt délivrés

Douze individus, âgés de 30 à 56 ans, originaires de nationalités diverses telles que turque, afghane, italienne, grecque, polonaise et allemande, étaient visés par l'enquête. Des mandats d'arrêt ont été délivrés contre sept d'entre eux. L'un des suspects a été libéré sous caution, tandis qu'un autre est toujours en fuite. L'enquête se poursuit.

Le ministre de l'Intérieur de Bade-Wurtemberg, Thomas Strobl, a salué l'opération comme "une autre victoire remarquable contre les bandes criminelles dans la région de Stuttgart". Il a également souligné que "l'autorité de la loi en Bade-Wurtemberg reste inébranlable".

Depuis 2023, la région de Stuttgart a connu une série d'épisodes violents liés à la criminalité organisée. Les forces de l'ordre ont réagi avec des enquêtes approfondies et des mesures de contrôle.

Les preuves saisies suggèrent que le principal suspect et ses associés étaient impliqués dans des activités criminelles organisées, notamment le trafic de drogue. Les raids approfondis et les multiples arrestations font partie d'une plus large opération de répression de la criminalité organisée dans la région de Stuttgart.

Lire aussi: