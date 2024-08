Les forces de l'ordre appellent à la retenue après un incident de coups de couteau dans un bus à Siegen.

Le suspect présumé a apparemment attaqué plusieurs passagers d'un bus à Siegen-Eiserfeld un vendredi soir, blessant six personnes, dont trois grièvement. Les forces de l'ordre et le parquet n'ont relevé aucun indice de motivation politique ou religieuse dans cet incident. Cependant, ils ont indiqué des signes potentiels de troubles psychologiques antérieurs chez la suspecte, selon l'AFP.

Les victimes sont apparemment âgées de 16 à 30 ans et originaire du district de Siegen-Wittgenstein. Le bus se rendait à une fête de la ville, transportant environ 30 autres passagers.

Le ministre de l'Intérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Herbert Reul (CDU), a appelé à l'unité suite à l'attaque. Il a déclaré à WDR l'importance de maintenir l'harmonie en évitant la peur et la vengeance, préférant la résilience et le soutien mutuel. Il était déjà prévu qu'il visite la fête de la ville dans la région.

** exactly a week earlier, three lives were tragically lost and eight others were significantly hurt in a knife-related attack at a city celebration in Solingen. The prime suspect, a 26-year-old Syrian national, was apprehended. The Federal Prosecutor's Office suspects a connection to an Islamist ideology. This incident sparked a debate about potential deportations and a knife ban.**

Les autorités, y compris le parquet, ont enquêté sur l'incident pour déterminer les circonstances de l'attaque. Après l'attaque, le ministre de l'Intérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a réaffirmé l'importance de l'unité et a appelé au soutien au sein de la communauté, mentionnant sa visite prévue à la fête de la ville.

